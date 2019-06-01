باريس تحظر التدخين في الحدائق العامة بداية من 8 يونيو المقبل

باريس (د ب أ)

تبدأ العاصمة الفرنسية باريس تطبيق قواعد جديدة خاصة بحظر التدخين في عدد إضافي من الحدائق العامة في الثامن من حزيران / يونيو المقبل.

وقال مجلس المدينة الجمعة إن تدخين السجائر سيحظر مستقبلا في 52 حديقة عامة بالعاصمة.

كان عدد المتنزهات المحظور فيه التدخين لا يتعدى حتى الآن ستة متنزهات.

بهذا يشمل الحظر 10% من المساحات الخضراء في المدينة الكبيرة التي يفضلها السائحون من جميع أنحاء العالم.

وقالت سلطات المدينة إن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل من باريس "عاصمة أكثر ملاءمة وصلاحية للتنفس."

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، زاد معدل التدخين اليومي في باريس في عام 2014 بشكل طفيف عن متوسط المعدل الأوروبي، وكان أعلى من نظيره في الدول الأخرى بغرب القارة.

وقالت السلطات الصحية في فرنسا في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن عدد الأشخاص الذي يدخنون بشكل يومي وصل إلى 6ر1 مليون مدخن منذ عام 2016، أي حوالي 4ر25 في المئة من عدد السكان.

ولم يشمل حظر التدخين المتنزهات الكبرى مثل جاردان دو لوكسمبورج ولا حديقة تويلري المطلة على متحف اللوفر.

وأكدت إدارة المدينة أنها لن تتصرف بصورة متشددة تجاه المخالفات، مشيرة إلى أنها ستضع فترة للتوعية تستمر "عدة أسابيع".

وبعد انقضاء هذه المدة ستفرض غرامات على المخالفين تبلغ 38 يورو لكل مخالف.