الشرطة البريطانية: اتهام شاب باعتداء إرهابي بعد حادث طعن مانشستر

لندن - (د ب أ):

اتهمت الشرطة البريطانية شابا 25 عاما، بارتكاب ثلاث جرائم قتل، وجريمة تتعلق بالإرهاب بعد أن طعن شخصين في ليلة رأس السنة 2018 في مانشستر.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان إن التهمة الأخيرة "تتعلق بحيازة وثيقة أو سجل يحتمل أن يكون مفيدا لشخص بصدد ارتكاب عمل إرهابي أو يستعد له".

وأصيب رجل وامرأة ، يتراوح عمريهما بين 50 و60 عاما ، بجروح خطيرة في الهجوم بمحطة فيكتوريا في تلك المدينة الإنجليزية. وتمكن ضباط الشرطة من التغلب على المهاجم والسيطرة عليه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجم صرخ بكلمة "الله" في ذلك الوقت.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام محكمة ويستمنستر في لندن يوم 12 يونيو المقبل.

وفي مايو عام 2017 ، قتل مفجر انتحاري 22 مشاركا في حفل، وكان كثير منهم من الشباب ، بعدما غنت المغنية أريانا جراندي في قاعة حفلات مانشستر أرينا، على الجانب المقابل مباشرة للمحطة التي شهدت حادث الطعن عشية رأس السنة الجديدة بعد ذلك.