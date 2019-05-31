حليف رئيسي لمودي يتولى حقيبة وزارة الشؤون الداخلية بعد فوز كاسح

نيودلهي- (د ب أ):

أعلن اليوم الجمعة اختيار رئيس حزب بهاراتيا جاناتا أميت شاه، لتولي حقيبة وزارة الشؤون الداخلية في الحكومة الهندية الجديدة بقيادة ناريندا مودي، في حين سيتولى الدبلوماسي السابق سوبراهمانيام جايشنكار حقيبة وزارة الخارجية.

وينظر إلى شاه، الذي يبلغ من العمر 54 عاما، وهو رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، على أنه أقرب حلفاء مودي، وهو مهندس الفوز الكاسح الذي حققه الحزب في الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد مؤخرا.

وفاز حزب بهاراتيا جاناتا بــ 303 مقاعد من أصل 542 مقعدا بمجلس النواب، مقارنة بـ 282 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عام 2014.

أما جايشنكار، وزير الشؤون الخارجية السابق، والذي يبلغ من العمر 64 عاما، فقد كان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة والصين، وقد لعب دورا رئيسيا في المفاوضات التي أجرتها الهند مع البلدين.

وستتولى نيرمالا سيذرامان حقيبة وزارة المالية في ثالث أكبر اقتصاد بقارة آسيا، بعدما شغلت منصب وزير الدفاع في حكومة مودي في ولايته الأولى.

وتواجه الحكومة الجديدة في الهند تحديات جسيمة على الصعيد الاقتصادي بعدما اخفقت في الولاية الأولى لمودي في تعزيز الاقتصاد المتباطئ.

ووفقا لقائمة تشكيل الحكومة الجديدة التي تقدم تفاصيل بشأن أهم أربع حقائب وزارية، يتولى راجناث سينغ، القيادي البارز في حزب بهاراتيا جاناتا، ووزير الشؤون الداخلية السابق، حقيبة وزارة الدفاع.

وأدي مودي اليمين الدستورية أمس الخميس رئيسا للوزراء في الهند لولاية ثانية.