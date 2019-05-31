المجلس العسكري الانتقالي السوداني: ميدان الاعتصام أصبح يمثل خطرًا على البلاد

القاهرة - مصراوي:

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، أن ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني أصبح يمثل خطرًا على البلاد والثوار، بحسب ما ذكرت فضائية "الحدث".

وقال المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي الخميس، إن قوات الدعم السريع انحازت لخيار الشعب.

وأضاف المجلس، أن بعض المعتصمين انحازوا للعنف، وأن ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار، وأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الظواهر بميدان الاعتصام.

وأشار المجلس إلى وجود حملة ضد قوات الدعم السريع يشنها بعض الثوار.

وأوضح المجلس، أنه وقع اعتداء اليوم على مركبة لقوات الدعم السريع وتم الاستيلاء عليها.