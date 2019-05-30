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    أردوغان يلح خلال مباحثاته مع بوتين على تنفيذ هدنة في إدلب

    10:43 م الخميس 30 مايو 2019
    أردوغان يلح خلال مباحثاته مع بوتين على تنفيذ هدنة في إدلب

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    دمشق (د ب أ)

    بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في مدينة إدلب شمالي سوريا التي تدور فيها معارك حاليا.

    وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء مساء اليوم الخميس أن أردوغان ألح على تنفيذ هدنة فورية في المنطقة.

    وتخشى تركيا وقوع عدة أمور منها إمكانية هروب أعداد كبيرة من السوريين في اتجاه الحدود التركية القريبة منهم.

    تعتبر إدلب المعقل الأخير للمتمردين في سوريا، ويسيطر عليها مقاتلو هيئة تحرير الشام القريبة من تنظيم القاعدة.

    ويعيش في هذه المنطقة حوالي ثلاثة ملايين مدني من بينهم نازحون من الداخل.

    وأعلنت كل من روسيا بوصفها حليفة للنظام في سوريا وكذلك تركيا بوصفها حليفة للمعارضة- المنطقة هناك بأنها "منطقة خفض التصعيد".

    وبرغم ذلك قامت قوات الرئيس بشار الأسد بهجوم بري عليها بداية الشهر الجاري.

    ولم يبلغ النشطاء عن الضحايا المدنيين للغارات الجوية على المنطقة إلا أمس الأربعاء، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سلاح الجو السوري مسؤول عن مقتل هؤلاء.

    ووفقا لبيانات مراقبي حقوق الإنسان فإن الطيارين ألقوا براميل متفجرة تحتوي على مواد محظورة دوليا على المنطقة.

    ومنذ بداية الهجوم البري الأخير تم تهجير ما يزيد على 200 ألف شخص وفقا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية.

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