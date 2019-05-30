ملك الأردن بينهم .. زعماء وصلوا السعودية بملابس الإحرام (فيديو وصور)

بالصور.. كيف بدت بيرو بعد أقوى زلزال تشهده منذ 12 عامًا؟

القاهرة – مصراوي:

وصل عدد من زعماء الدول الإسلامية، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية، وعلى رأسهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي من المقرر أن يحضر أيضًا القمة العربية الطارئة.

وصل ملك الأردن على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والعادية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.

واستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.

وظهر الملك الأردني مرتديًا ملابس الإحرام منذ هبوطه من الطائرة، قبل أن يتوجه لأداء مناسك العمرة.

كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة للمشاركة في القمة الإسلامية مرتديًا أيضًا ملابس الإحرام هو الآخر.

وكان رئيس دولة جزر القمر عثمان غزالي ظهر هو الآخر مرتديًا ملابس الإحرام بالمملكة.

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُشارك ما لا يقل عن 11 زعيمًا، بين رؤساء وأمراء وملوك، في القمة العربية الطارئة الـ14، المُزمع انطلاقها مساء اليوم الخميس في مكة المكرمة. وتبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج؛ لاسيّما عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية.