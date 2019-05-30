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    مقتل 6 في تفجير بجامعة عسكرية في كابول

    11:24 ص الخميس 30 مايو 2019
    مقتل 6 في تفجير بجامعة عسكرية في كابول

    أرشيفية للشرطة الأفغانية

    كابول - (د ب أ):

    قالت الشرطة الأفغانية اليوم الخميس إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا إثر قيام انتحاري بتفجير نفسه في مدخل جامعة عسكرية في مدينة كابول.

    وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في التفجير الذي وقع عند بوابة جامعة مارشال فهيم العسكرية في غرب كابول.

    وأضاف" القوات الأمنية رصدت الانتحاري ولكنه فجر المتفجرات التي بحوزته".

    وقال مصدر عسكري إن التفجير وقع أثناء مغادرة الطلاب للجامعة.

    ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

    الشرطة الأفغانية كابول تفجير انتحاري جامعة عسكرية

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