وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين أكراد شمالي العراق

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس تحييد أربعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار عملية مستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإنه "يرتفع بذلك عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية المخلب في 27 مايو، إلى 19".

وكانت الوزارة ذكرت أن "الهدف من الحملة هو تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.