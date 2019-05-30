  • عاجل:الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة نهارا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين أكراد شمالي العراق

    11:21 ص الخميس 30 مايو 2019
    وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين أكراد شمالي العراق

    تركيا

    أنقرة - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس تحييد أربعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار عملية مستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

    ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإنه "يرتفع بذلك عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية المخلب في 27 مايو، إلى 19".

    وكانت الوزارة ذكرت أن "الهدف من الحملة هو تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

    ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

    وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

    وزارة الدفاع التركية مسلحين أكراد العراق حزب العمال الكردستاني الإرهاب

    الخبر التالى:

    مقتل 6 في تفجير بجامعة عسكرية في كابول
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان