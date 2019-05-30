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    شكري يبحث مع وزير خارجية المالديف فرص التعاون بين البلدين

    07:16 ص الخميس 30 مايو 2019
    شكري يبحث مع وزير خارجية المالديف فرص التعاون بين البلدين

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة - (أ ش أ):

    بحث وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مع وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد فرص التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية.

    وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري جدّد التهنئة لوزير خارجية المالديف بمناسبة توليه منصبه، معرباً عن تقدير مصر لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر والمالديف في المجالات المختلفة.

    وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد، خلال اللقاء، حرص القاهرة على بذل كافة الجهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع المالديف، مرحباً باستقبال مسئولي وزارة الخارجية بالمالديف لعقد جولة من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة.

    كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمالديف بما يرقى لتطلعات البلدين، حيث أعرب وزير خارجية المالديف عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لأن تسفر الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي عن نتائج مثمرة؛ واتفقا على مواصلة التنسيق داخل المنظمات الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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    سامح شكري التعاون الثنائي المالديف عبد الله شهيد

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