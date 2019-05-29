العراق: الإعدام بحق 7 فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش

بغداد - (د ب أ):

أفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى بالعراق بأن القضاء العراقي أصدر اليوم الاربعاء حكما بالاعدام بحق مواطن فرنسي ينتمي الى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ليرتفع بذلك عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى سبعة .

وقال المصدر ، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن المحكمة الاتحادية قضت في جلسة عقدت اليوم بانزال عقوبة الاعدام ضد مواطن فرنسي ليرتفع عدد المدانين الفرنسيين بالانتماء الى تنظيم داعش الى سبعة مدانيين من أصل 12 عنصرا فرنسيا تجرى محاكمتهم من قبل القضاء العراقي.

ورجح المصدر أن تقام يوم "غد الخميس جلسة للمحكمة لإصدار الحكم ضد اثنين أو ثلاثة آخرين من عناصر التنظيم من الفرنسيين.

وأوضح أن العدد الاجمالي لعناصر داعش ممن يحملون الجنسية الفرنسية بلغ 13عنصر تمت تبرئة واحد ، فيما يخضع 12 فرنسيا للمحاكمة أمام القضاء العراقي.