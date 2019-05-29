بولتون يحمل "فيلق القدس" المسؤولية عن أي هجمات محتملة

(مصراوي):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الإدارة الأمريكية قلقة من استخدام قاسم سليماني والحرس الثوري للميليشيات في العراق للهجوم على القوات الأمريكية.

وتابع في جلسة مع صحفيين في السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "سنحمل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث"، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن، الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية.