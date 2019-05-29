أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

بولتون يحمل "فيلق القدس" المسؤولية عن أي هجمات محتملة

08:55 ص الأربعاء 29 مايو 2019
بولتون يحمل "فيلق القدس" المسؤولية عن أي هجمات محتملة

جون بولتون

(مصراوي):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الإدارة الأمريكية قلقة من استخدام قاسم سليماني والحرس الثوري للميليشيات في العراق للهجوم على القوات الأمريكية.

وتابع في جلسة مع صحفيين في السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "سنحمل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث"، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه من "شبه المؤكد" أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن، الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية، مشيرا إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية.

جون بولتون فيلق القدس هجمات محتملة الإدارة الأمريكية

الخبر التالى:

"تحالف دعم الشرعية": بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع حوثية في محافظة الضالع
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان