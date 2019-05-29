واشنطن تدرس وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35"

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت مصادر أمريكية أن واشنطن تدرس بشكل جدي وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات (إف 35) ردا على صفقة صواريخ (إس 400) الروسية.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد الثلاثاء، أكد في وقت سابق أن فريقًا من الخبراء الروس سيقومون بزيارة تركيا قريبا، من أجل البدء في نصب منظومات صواريخ (إس 400) الروسية، والتي تعارض الولايات المتحدة شراء أنقرة لها.

وقال أكار لصحيفة "خبر ترك" إن أنقرة تشتري عددًا من المنظومات لضمان حياة 82 مليون شخص.

وأضاف أكار أن الصفقة مبرمة ومنتهية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد ذلك مرارًا وتكرارا.