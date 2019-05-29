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    واشنطن تدرس وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35"

    02:09 ص الأربعاء 29 مايو 2019
    واشنطن تدرس وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف 35"

    مقاتلات إف 35

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعلنت مصادر أمريكية أن واشنطن تدرس بشكل جدي وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات (إف 35) ردا على صفقة صواريخ (إس 400) الروسية.

    ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

    وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد الثلاثاء، أكد في وقت سابق أن فريقًا من الخبراء الروس سيقومون بزيارة تركيا قريبا، من أجل البدء في نصب منظومات صواريخ (إس 400) الروسية، والتي تعارض الولايات المتحدة شراء أنقرة لها.

    وقال أكار لصحيفة "خبر ترك" إن أنقرة تشتري عددًا من المنظومات لضمان حياة 82 مليون شخص.

    وأضاف أكار أن الصفقة مبرمة ومنتهية، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد ذلك مرارًا وتكرارا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مقاتلات إف 35 واشنطن الطيارين الأتراك صواريخ إس 400
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