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    شخصيات أوروبية ليبرالية تدعم ترشح مارجريث فيستاجر لرئاسة المفوضية الأوروبية

    05:58 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    شخصيات أوروبية ليبرالية تدعم ترشح مارجريث فيستاجر لرئاسة المفوضية الأوروبية

    مارجريث فيستاجر

    بروكسل - (د ب أ):

    أعربت شخصيات أوروبية ليبرالية بارزة اليوم الثلاثاء عن دعمها لترشح مفوضة شئون المنافسة الأوروبية مارجريث فيستاجر لرئاسة المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر.

    ووصف رئيس وزراء لوكسمبرج زافيير بيتيل، الذي يجتمع في وقت لاحق اليوم مع زعماء أوروبيين أخرين خلال قمة خاصة للاتحاد الأوروبي، فيستاجر بأنها "مرشحة قوية للغاية"، فيما أعرب رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا عن تأييده لترشح فيستاجر لرئاسة الذراع التنفيذي للاتحاد.

    وحصلت فيستاجر أيضا على تأييد مفوضين ليبراليين اثنين آخرين بالكتلة الأوروبية، هما سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد وفيرا جوروفا مفوضة شئون العدالة.

    ويذكر أن فيستاجر، الدنماركية الجنسية، كانت على قائمة تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا خلال انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي كانت تضم سبعة مرشحين.

    مارجريث فيستاجر المفوضية الأوروبية كلود يونكر الاتحاد الأوروبي

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