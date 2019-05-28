تركيا تطلق حملة "لمكافحة الإرهاب" شمالي العراق

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء أن قواتها المسلحة أطلقت حملة عسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة هاكورك شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول، في بيان، إن "الحملة العسكرية بدأت أمس بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف البيان أن "القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية".

وتابعت الوزارة أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية"، مشيرة إلى أن "الهدف من الحملة هو تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".

وكثيرا ما يشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.