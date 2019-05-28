ترامب يختتم زيارته لليابان بكلمة للجنود الأمريكيين

طوكيو - (د ب أ):

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة لنحو 800 جنديا أمريكيا في قاعدة بحرية باليابان اليوم الثلاثاء، في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت نحو أربعة أيام.

وقال ترامب على متن سفينة هجومية برمائية ، رست في قاعدة يوكوسوكا البحرية جنوبي طوكيو:"سررت للغاية لأنني على متن (السفينة) يو إس إس واسب مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان".

وأضاف: "إن جمهوريتنا صامدة بسبب الرجال والنساء الشجعان الذين يرغبون في بذل حياتهم للدفاع عنا جميعا".

وتابع: "حريتنا تُكتسب من خلال الدم والعرق والكدح والتضحية بالوطنيين الأمريكيين العظام مثلكم تماما".

في وقت سابق من اليوم، استقل ترامب، الذي انضم إليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حاملة المروحيات اليابانية كاجا في قاعدة يابانية في يوكوسوكا.

وشارك ترامب وزوجته ميلانيا في الصباح في مراسم وداع الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو.

وأصبح ترامب يوم الاثنين أول رئيس دولة يلتقي بالإمبراطور الجديد منذ اعتلائه عرش الأقحوان في أول مايو.

وفي المساء ، كان ترامب والسيدة الأولى ضيفي شرف في مأدبة رسمية استضافها الإمبراطور الجديد وزوجته في القصر الإمبراطوري.

وبينما بسطت اليابان السجادة الحمراء لترامب، خفف الرئيس الأمريكي الذي كان يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية ، انتقاداته للعجز التجاري المزمن لبلاده مع اليابان.