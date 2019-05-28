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السلطات السعودية تحذر من أمطار رعدية على مكة وتدعو الزائرين للحذر

11:22 ص الثلاثاء 28 مايو 2019
السلطات السعودية تحذر من أمطار رعدية على مكة وتدعو الزائرين للحذر

أمطار مكة - أرشيفية

الرياض- (د ب أ):

أصدرت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء تنبيها متقدما بفرصة هطول أمطار رعدية على مكة، وحثت الزائرين على توخي الحذر.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدني الرؤية الأفقية ونشاط الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة والطائف والعرضيات والكامل وميسان والأجزاء المجاورة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الليل.

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الموصى بها، في مثل هذه الحالات المناخية.

أمطار مكة السلطات السعودية الأرصاد

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