رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني ترشح نفسها لانتخابات مبكرة داخل الكتلة البرلمانية

برلين - (د ب أ):

تعتزم رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ورئيسة كتلته البرلمانية، أندريا ناليس، ترشيح نفسها في انتخابات مبكرة للكتلة البرلمانية للحزب، الأسبوع المقبل، وذلك بعد الهزيمة المدوية التي مني بها اشتراكيو ألمانيا في الانتخابات الأوروبية وفي انتخابات ولاية بريمن، وذلك حسبما أعلنت ناليس اليوم الاثنين عبر القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، (زد دي إف).

وأوضحت ناليس أنها اقترحت على هيئات كتلتها البرلمانية إجراء تصويت مبكر في الأسبوع المقبل" وإذا ما قوبلت بتحد، فإنني سأمضي قدما بقناع مكشوف، ولذلك فأن على استعداد للتوضيح".

ومن المنتظر أن يجري التصويت خلال الجلسة العادية للكتلة غدا الثلاثاء، وأضافت ناليس أنها لا تعرف من سيتقدم للترشح.

وحسب الجدول المعتاد، فإن انتخابات مجلس إدارة الحزب كان منتظرا ان تجرى في سبتمبر المقبل.

وكان قد نُقِلَ عن اخيم بوست، نائب رئيس الكتلة ومارتين شولتس، المرشح السابق لمنصب المستشار، قولهما إنهما يستعدان للترشح ليحلا محل ناليس في رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي.

وقد منحت هزائم الائتلاف الكبير في انتخابات برلمان أوروبا أمس الأحد، الخصوم الداخليين في أحزاب الائتلاف حججا جديدة للترشح.

وتابعت ناليس أن هدفها هو أن تظل في منصبيها كرئيسة للحزب و للكتلة البرلمانية، ورأت أن الحزب ليس في حاجة الآن إلى نقاشات حول الأشخاص وإنما حول الاستراتيجية، ولفتت إلى أنها لا ترغب في التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة حتى لو كانت هي نفسها قد ارتكبت أخطاء.

كانت ناليس قد استبعدت استقالتها من منصبها في تصريحات أدلت بها بعد ظهر اليوم، ووصفت نتائج الانتخابات بأنها نقطة تحول.

من جانبهما، أعرب لارس كلينجبايل، الأمين العام للحزب، وأولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن رفضهما لإجراء نقاشات حول الأشخاص داخل الحزب.

وحسب التوقعات الخاصة بنتائج انتخابات برلمان أوروبا، فقد تمكن حزب الخضر من إزاحة الحزب الاشتراكي واحتلال المركز الثاني بعد تحالف ميركل، وذلك لأول مرة في انتخابات تجري على المستوى الاتحادي في ألمانيا.

ومنذ عام 2005، دخل الحزب الاشتراكي في ائتلاف كبير مع تحالف ميركل لحكم ألمانيا ثلاث مرات باستثناء فترة تشريعية واحدة.

وطالب ثلاثة من أبرز ممثلي الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي اليوم بإجراء تغيير في سياسة الحزب.