أسوشيتد برس: الجيش الليبي يقترب من وسط العاصمة طرابلس

كتبت – إيمان محمود:

قال مسؤول ليبي وسكان إن المعركة العنيفة تقترب ببطء من وسط العاصمة الليبية، طرابلس، بعد اقتراب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر هجومًا منذ الشهر الماضي على انتزاع طرابلس من الميليشيات المتحالفة بشكل مع المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج والتي تدعمه الأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، يوم الاثنين، إن قواته حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة.

كما نقلت عن اثنين من السكان إن قتالا عنيفا يدور على طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطارها الدولي الذي لم يعمل منذ عام 2014.

وأكدت الوكالة أن السكان تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم وذلك خوفًا على سلامتهم.

وأفادت التقارير أن القتال أدى إلى مقتل 562 شخصًا على الأقل، بمن فيهم المقاتلون والمدنيون.