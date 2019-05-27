برلين: ليس هناك تعديلات وزارية بعد الانتخابات الأوروبية سوى بوزارة العدل

برلين - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الألمانية أنه لن يكون هناك تعديل وزاري موسع في الوقت الحاضر بعد انتخابات البرلمان الأوروبي- باستثناء التغيير المقرر في وزارة العدل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة برلين: "لن يكون هناك تعديلات وزارية أخرى".

يشار إلى أن وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي طلبت رسميا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إعفائها من مهامها صباح اليوم الاثنين، بحسب ما صرح به متحدث باسم الوزارة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن بارلي اتصلت هاتفيا بالفعل بميركل مساء أمس، وأضاف أن المستشارة طلبت منها إدارة الوزارة إلى أن يؤدي خلفها أو خليفتها اليمين الدستوري.

يشار إلى أن بارلي ستنتقل إلى البرلمان الأوروبي بصفتها المرشحة الأبرز للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية.

وليس هناك حتى الآن سوى تكهنات حول خليفة بارلي 50 عاما في وزارة العدل الاتحادية بألمانيا.