داعش يعلن مسؤوليته عن تنفيذ تفجير أسفر عن إصابة شخصين في بنجلاديش

دكا - (د ب أ):

انفجرت سيارة فان تابعة للشرطة في العاصمة البنجلاديشية دكا في وقت متأخر من أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش " عبر وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن الانفجار، حيث قال إنه تم استهداف السيارة الشرطية بعبوة ناسفة.

ولم يتسن التحقق من إعلان داعش بصورة مستقلة.

وقال رئيس شرطة دكا أسد الزمان ميا اليوم إن الهدف الرئيسي من مثل هذه الحوادث إيجاد مناخ من الخوف في بنجلاديش.

وأضاف أنه يشتبه في أنه تم زرع عبوة ناسفة في وقت سابق في السيارة المتوقفة.

وجرى فتح تحقيق في التفجير، الذي أسفر عن إصابة شرطية وسائق عربة ريكشا.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في دكا.

ويذكر أن بنجلاديش شهدت موجة من الهجمات ،التي أعلن تنظيما داعش والقاعدة و عملائهما المحليين مسؤوليتهم عنها، واستهدفت أكاديميين ومدونين وأجانب وقساوسة ونشطاء وأفراد أقليات خلال عامي 2015 و 2016.