أوجلان يدعو إلى إنهاء الإضراب عن الطعام بشأن احتجازه في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن محامو عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني أنه يدعو المضربين عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازه إلى إنهاء إضرابهم.

وقال أوجلان في بيان مكتوب، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"أتوقع أن ينتهي احتجاجكم، خاصة الرفقاء الذين تعهدوا بالإضراب عن الطعام والصوم حتى الموت".

تجدر الإشارة إلى أن أوجلان، المؤسس المشارك لحزب العمال الكردستاني، مسجون في جزيرة إمرالي القريبة من اسطنبول منذ عام 1999. كما أنه لا يزال يعتبر شخصية بارزة للمتمردين الذين يقاتلون منذ عقود من أجل حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا، والذي تقطنه أغلبية كردية.

وسُمح لأوجلان في الثاني من مايو الجاري بلقاء محاميه، للمرة الأولى منذ عام 2011. وتم عقد لقاء ثان في الثاني والعشرين من مايو بعدما رفعت تركيا حظرا كان يتم بموجبه منع أوجلان من لقاء محاميه.

وكان المحامي إبراهيم بيلمز، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أوجلان شدد خلال لقاء الثاني والعشرين من مايو على أن المضربين عن الطعام قد حققوا أهدافهم.

وقال :"نتوقع من المضربين أن ينهوا إضراباتهم بعد هذا البيان".

ودخل عدد من أعضاء وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في إضراب عن الطعام منذ عدة أشهر للمطالبة بإنهاء شروط الحبس الانفرادي المفروض على أوجلان.

ووفقا لحزب الشعوب الديمقراطي، تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلاثة آلاف شخص يشاركون حاليا في الإضراب عن الطعام.

وكانت قوات تركية اعتقلت أوجلان في كينيا في عام 1999 قبل أن تعيده إلى تركيا، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وحزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة.