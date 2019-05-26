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ترامب يقلل من أهمية تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

04:19 ص الأحد 26 مايو 2019
ترامب يقلل من أهمية تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

دونالد ترامب

طوكيو (د ب أ)

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد من أهمية تجارب كوريا الشمالية لصواريخ قصيرة المدى التي أجرتها في وقت سابق من الشهر الجاري، فيما بدا أنه تناقض مع تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ومستضيفيه اليابانيين.

وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد قائلا " أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة، والتي أزعجت البعض من شعبي، وغيرهم، ولكنها لم تزعجني أنا"، مضيفا "لدي ثقة في أن الرئيس كيم (جونج أون) سيفي بوعده لي".

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي، الذي يزور اليابان حاليا في زيارة دولة تستغرق أربعة أيام، بعد ساعات من تصريح بولتون بأن تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج هذا الشهر تمثل "بلا شك" انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أدان التجارب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي من المقرر أن يجري محادثات مع ترامب يوم غد الاثنين.

دونالد ترامب كوريا الشمالية تجارب كوريا الصاروخية صواريخ قصيرة المدى جون بولتون

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