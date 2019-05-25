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    رئيس الهند يعين ناريندرا مودي على رأس الحكومة الجديدة

    09:42 م السبت 25 مايو 2019
    رئيس الهند يعين ناريندرا مودي على رأس الحكومة الجديدة

    ناريندرا مودي

    نيودلهي (أ ش أ)

    قام الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، اليوم السبت، بتعيين زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا"، ناريندرا مودي، رئيسا للوزراء عقب فوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

    وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن هذا يأتي بعدما انتخب حزب "بهاراتيا جاناتا" والتحالف الوطني الديمقراطي مودي زعيما له.

    وكان حزب "بهاراتيا جاناتا" قد فاز في الانتخابات العامة حيث حصل على 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا متخطيا النتيجة التي حققها في انتخابات 2014 ليقضي بذلك على آمال حزب المؤتمر المعارض بالفوز.

    ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الجديد سلسلة اجتماعات للاتفاق على حكومته الجديدة وتحديد موعد تنصيبها بعد إعادة انتخابه عقب الفوز الساحق لحزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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