  • عاجل:تصل لـ40.. الأرصاد تعلن: موجة حارة جديدة في هذا الموعد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    مقتل 50 مسلحًا من طالبان في حادثين منفصلين جنوب أفغانستان

    03:22 م السبت 25 مايو 2019
    مقتل 50 مسلحًا من طالبان في حادثين منفصلين جنوب أفغانستان

    أفغانستان

    هلمند - (د ب أ):

    ذكرت مصادر عسكرية اليوم السبت أن 34 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قُتلوا في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

    وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت مسلحي طالبان في منطقة مارجه بالإقليم.

    وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في مناطق قلعة موسى ونهر السراج وسانجين، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا.

    وتابعت المصادر "في منطقة قلعة موسى، أسفرت غارتان عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان وتدمير مركبة" مضيفة أن غارة جوية في منطقة نهر السراج قتلت أربعة من مقاتلي طالبان وأصابت آخر.

    ونفذت قوات الأمن غارات جوية مماثلة في منطقة سانجين، مما أسفر عن مقتل أربعة من مقاتلي طالبان وتدمير مركبتين.

    ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الاشتباك والغارات الجوية حتى الآن.

    أفغانستان حركة طالبان إقليم هلمند غارات جوية

    الخبر التالى:

    وزير النفط العراقي يحذر من إغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان