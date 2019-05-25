تركيا تطالب باحترام حقوقها في بحر ايجة و شرق المتوسط

انقرة- (د ب ا):

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت، إن بلاده تتوقع ألا تواجه أعمالا استفزازية وتصريحات غير مسؤولة بشأن بحر ايجه وشرق البحر المتوسط.

وقال أكار خلال حدث كجزء من أكبر مناورات عسكرية في تركيا" سي وولف" "رغبتنا وتوقعاتنا هي احترام حقوق ومصالح تركيا - التي لديها أطول خط ساحلي في شرق البحر المتوسط - وجمهورية شمال قبرص التركية. نتوقع من جميع الأطراف احترام هذه الموضوعات. هذا هو حقنا الطبيعي"،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف اكار أن "تركيا ، في كل مناسبة ، تعرب عن تأييدها لحل المشكلات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وقبرص في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي وأنها تبذل جهودًا في هذا الاتجاه".

وتعارض تركيا عمليات الحفر التي تقوم بها قبرص اليونانية شرق البحر المتوسط ، وتقول إن للقبارصة الأتراك حقوق في الموارد في المنطقة.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد هددفي العام الماضي بالتدخل العسكري ضد اليونان وقبرص في بحر إيجة والبحر المتوسط ما لم تتوقف الأولى عن انتهاك المياه الإقليمية التركية، والثانية عن أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط،

كما اعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في نفس العام إن بلاده لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013بشأن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص.

وردا على ذلك ، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه سيتم التصدي لأية محاولة للمساس بالسيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط.