موسكو: قد نثير مسألة إرسال 1500 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط في مجلس الأمن

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور فلاديمير دجاباروف، اليوم الجمعة، أن موسكو قد تثير مسألة إرسال 1500 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي.

وقال دجاباروف، في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "أعتقد أن روسيا سوف تثير هذه القضية رسميا في مجلس الأمن الدولي ، إن الرئيس دونالد ترامب يلعب بالنار ، ويمكن أن تبدأ مذبحة كبيرة في الشرق الأوسط".

وأعلن ترامب، اليوم، أنه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) " تنشر الولايات المتحدة حاليا بين ستين وثمانين ألف جندي في المنطقة".