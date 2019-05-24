وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئول فرنسي الأوضاع الاقتصادية والإقليمية

بيروت - أ ش أ

بحث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم (الجمعة) مع أوريليان لوشوفالييه المستشار الدبلوماسي المعاون للرئيس الفرنسي ، الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، الأوضاع المحلية والإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطبيق بنود مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) ومسار إقرار الموازنة العامة الجديدة في لبنان.

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد استضافت في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر "سيدر" الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.

كما تناول اللقاء بين باسيل ومستشار الرئيس الفرنسي، بحث التطورات التي يشهدها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية، جنوبي البلاد (مع إسرائيل) والذي تقوم بدور الوساطة فيه الولايات المتحدة الأمريكية عبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، والوضع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط خاصة في ضوء التوتر بين إيران وأمريكا.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.