  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    مالي: أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

    08:23 ص الجمعة 24 مايو 2019
    مالي: أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي

    3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي _أرشيف

    باماكو- أ ش أ:

    قال الدكتور بوبو سيسي رئيس وزراء مالي إن الوضع الغذائي في بلاده مقلق، خاصة في مناطق الشمال والوسط .

    وأضاف رئيس وزراء مالي - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الغذائي المالي بالعاصمة باماكو ، وفقا لما ذكرته نقلت وكالة الانباء المالية الرسمية- أن 7ر16% من السكان (نحو ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي من بينهم 24 ألف شخص يحتاجون دعما غذائيا مستعجلا.

    وأوضح أن الوضع الغذائي في مالي لا يزال مصدر قلق في مناطق الشمال والوسط خصوصا تين بكتو وغاو وموبتي بسبب انعدام الأمن الغذائي وانعدام الأمن المدني وانتشار الأمراض المتعلقة بسوء النظافة في بعض المناطق.مشيرا إلى أن المعاناة تستفحل في مناطق غاو وتمبكتو وميناكا وسيجو ومقاطعة باماكو ، حيث تتجاوز معدلات سوء التغذية الحاد في العالم عتبة الطوارئ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

    وذكر رئيس وزراء مالي أن نحو 550 ألف شخص يعانون ويحتاجون إلى مساعدات غذائية مجانية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

    وتعاني دولة مالي التي تقع في غرب إفريقيا انفلاتا امنيا اثر سلبا على العملية التنموية بسبب انتشار الجماعات المسلحة.

    هذا المحتوى من

    بوبو سيسي مالي الوضع الغذائي انعدام الأمن الغذائي باماكو

    الخبر التالى:

    ولي العهد السعودي يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان