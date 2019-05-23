  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    إيران: حاملة الطائرات (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحلنا

    09:42 م الخميس 23 مايو 2019
    إيران: حاملة الطائرات (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحلنا

    حاملة الطائرات أبراهام لنكولن

    طهران ( ش أ)

    قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، إن حاملة الطائرات الأمريكية (أبراهام لنكولن) ابتعدت عن سواحل إيران لمسافة بعيدة، مرجحًا ذلك "لخشيتها من الصواريخ الإيرانية".

    وأضاف خانزادي - في تصريح اليوم الخميس أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن القوات الأمريكية تستعرض قوتها من خلال إرساء تجهيزاتها العسكرية في شمال المحيط الهندي من حاملات طائرات وبارجات، لكنها لم تجرؤ على الدخول إلى مياه الخليج".

    وأشار إلى أن أمريكا لا تملك الجرأة على مواجهة إيران، مضيفًا: "لقد توقفت حاملة الطائرات الأمريكية على بعد 700 كم من حدودنا".

    هذا المحتوى من

    حاملة الطائرات أبراهام لنكولن البحرية الإيرانية حسين خانزادي إيران طهران

    الخبر التالى:

    باكستان تختبر صاروخًا باليستيًا قادرًا على حمل رؤوس نووية بنجاح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان