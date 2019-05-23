استطلاع: أغلبية الألمان يؤيدون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

برلين- (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن هناك أغلبية في الشارع الألماني تؤيد منع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد يو جوف المتخصص، لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، فإن 57% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون سن قانون بذلك.

وارتفعت هذه النسبة إلى 61% بين ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل و 64% بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر، و 90% بين ناخبي حزب البديل، الذين رأوا أن فرض هذا الحظر أمر جيد.

يشار إلى أن البرلمان النمساوي اعتمد مؤخرا قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وبدأ سياسيون من التحالف المسيحي الديمقراطي، الذي يضم إلى جانب الحزب المسيحي، الحزب الاجتماعي البافاري، يدرسون إمكانية حظر الحجاب للفتيات دون سن 14 عاما، قضائيا، وذلك للتقدم بمشروع قانون بهذا المعنى.

كما تلقى هذه الفكرة قبولا لدى رئيس الحزب المسيحي، أنيجريت كرامب كارينباور، التي رأت في تصريح لها مطلع الأسبوع الجاري أن "الحجاب في رياض الأطفال أو في المدارس الابتدائية ليس له صلة بالدين أو حرية التدين، وأن الكثير من المسلمين يرون ذلك أيضا".

وهناك شكوك قانونية في جواز حظر الحجاب للتلميذات في ألمانيا أصلا، حيث خلصت الخدمة العلمية للبرلمان الألماني عام 2017 إلى أن هذا الحظر "غير مسموح به" دستوريا، مستندا في ذلك لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن مدرسات يرتدين الحجاب.