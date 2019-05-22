رويترز: البنتاجون يدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، إن وزارة الدفاع "البنتاجون" يدرس طلبًا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر مع إيران.

وشهدت المنطقة توتر في الآونة الأخيرة، بعدما أرسلت الولايات المتحدة، حاملة طائرات، وقاذفات متطورة، لـ"ردع إيران"، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز حال قررت واشنطن منع السفن الإيرانية من تصدير النفط.

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، في تصريحات اليوم، أن السفن الأمريكية في الخليج العربي، تحت السيطرة الكاملة لجيش بلاده.

وأكد القائد بالحرس الثوري، أن إيران تسيطر بشكل كامل على شمال مضيق هرمز.

وقالت وكالة "فارس"، الأربعاء، إن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، خلال الأيام المقبلة.