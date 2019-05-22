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    سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى العراقية

    09:39 م الأربعاء 22 مايو 2019
    سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى العراقية

    أرشيفية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاربعاء، سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى.

    وقالت الخلية - في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز ) العراقية - إن قوة من قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على إطلاق 13 قذيفة هاون سقطت جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى، وانتقلت قوات الأمن للوقوف على الحادث الإرهابي.

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    بغداد العراق عناصر إرهابية قذائف هاون

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