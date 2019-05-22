طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة جنوب شرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة بجنوب شرق أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد أن المسلحين استهدفوا منشأة تابعة لـ "قوات خاصة للعدو" في المدينة، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وذكر مسؤولون أن أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من قوات الأمن وطفلان، قُتلوا في انفجار سيارة مفخخة في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان اليوم الأربعاء.

وأصيب 17 شخصا آخرين، من بينهم ستة من أفراد قوات الأمن وامرأتان في القصف الذي وقع بمدينة غزني، طبقا لما ذكره الطبيب باز محمد همت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن الشرطة حددت نوع سيارة عسكرية قبل أن تصل إلى هدفها المقصود، حيث انفجرت المركبة بعد أن تعرضت لإطلاق نار من أفراد الشرطة الذين كانوا يحرسون نقطة التفتيش.

ونتيجة للانفجار، قُتل أربعة من مسلحي طالبان كانوا في المركبة.

وغالبا ما يتم سرقة مركبات عسكرية تملكها قوات الأمن الأفغانية من قبل طالبان، بعد أن يتم تركها في ساحة المعركة أو تستسلم قوات الأمن للمسلحين أثناء القتال.

وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان للتوصل إلى تسوية سياسية، يشن المسلحون هجمات دموية على أفراد الأمن الأمريكيين والأفغان.