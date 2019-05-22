شركات طيران صينية تطالب بوينج الأمريكية بتعويضات

بكين - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري صيني اليوم الأربعاء بأن شركتي طيران "إير تشاينا" و"تشاينا ساذرن" أصبحتا أحدث شركتي طيران صينيتين تطالبان بالحصول على تعويض من شركة بوينج الأمريكية بسبب حظر طيران طائراتها من طراز 737 ماكس.

وكانت شركة "تشاينا إيسترن" أصبحت أمس أول شركة طيران صينية تطلب تعويضا من بوينج بسبب توقف أسطولها من طائرات 737 ماكس بعد حادثتي تحطم داميتين.

وبهذا تتبع الشركات الصينية شركة الخطوط الجوية النرويجية، التي طالبت في مارس الماضي بوينج بتغطية التكاليف التي تكبدتها بسبب حظر طيران هذا الطراز.

ومن بين شركات الطيران الصينية الثلاث المملوكة للدولة، فإن "تشاينا ساذرن" تمتلك الأسطول الأكبر من هذا الطراز بعدد 24 طائرة. وتمتلك "إير تشاينا" 15 طائرة، بينما تمتلك "تشاينا إيسترن" 14 طائرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شركة "تشاينا ساذرن" القول إنها طلبت التفاوض مع شركة بوينج الأمريكية بشأن خطة التعويض في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة منذ عام. وتبادل الجانبان خلال الشهر الجاري رفع الرسوم على واردات بمئات المليارات من الدولارات من كل منهما الآخرى.