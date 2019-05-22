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    مقتل 17 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

    11:05 ص الأربعاء 22 مايو 2019
    مقتل 17 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

    غارة جوية - ارشيفية

    ننكارهار - (د ب أ):

    قُتل 17 مسلحا على الأقل من حركة طالبان في غارات جوية متعددة ضد عناصر الحركة في أقاليم هلمند وننكارهار وخوست بأفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

    وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أمس الثلاثاء أنه تم تنفيذ ثلاث غارات جوية منفصلة في منطقتي سانجين وكاجاكي بإقليم هلمند.

    وأضافت المصادر أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 6 مسلحين في منطقة سانجين وثلاثة آخرين بمنطقة كاجاكي، حيث تم تدمير دراجة نارية أيضا.

    وتم تنفيذ غارة جوية مماثلة في منطقة "ده بالا" بإقليم ننكارهار مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مقاتلي طالبان، حسب المصادر مضيفة أن الفيلق رقم 203، التابع للجيش نفذ أيضا غارة جوية بمنطقة "ساباري" بإقليم خوست مما أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلي الحركة.

    ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.

    غارة جوية أفغانستان حركة طالبان ننكارهار

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