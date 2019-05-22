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للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الحوثيون ينفذون هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران

07:34 ص الأربعاء 22 مايو 2019
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الحوثيون ينفذون هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران

الحوثيون _أرشيفية

صنعاء/القاهرة - (د ب أ):

أعلن المتمردون الحوثيون اليوم الأربعاء عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن طائرة "قاصف كيه تو" استهدفت مطار نجران الإقليمي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

ونقلت القناة عما وصفته بـ "مصدر عسكري" أن العملية الهجومية لسلاح الجو المسير بطائرة قاصف كيه تو استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران.

وأكد المصدر :"نجاح العملية الهجومية لسلاح الجو المسير في مطار نجران"، موضحاً أن "الطائرات الحربية المستهدفة في المطار كانت تستخدم لشن غارات على المواطنين الأبرياء".

وكان الحوثيون قد نفذوا صباح أمس الثلاثاء، عملية هجومية بطائرة من ذات النوع مستهدفة مخزنا للأسلحة في مطار نجران، أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

الحوثيون طائرة مسيرة مطار نجران

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