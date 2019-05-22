الخارجية: وصول طائراتين عسكريتين تنقلان مساعدات مصرية إلى زيمبابوي

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية عن وصول طائرتين عسكريتين تنقلان المساعدات المصرية المُقدَّمة إلى زيمبابوي الشقيقة، اليوم الثلاثاء، إلى زيمبابوي، وكان في استقبالهما السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي وذلك بحضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسئولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية وانطلاقاً من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها الأفارقة، واتصالاً بما سبق أن قررته مصر بشأن تقديم مساعدات تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية لمواجهة آثار الإعصار الذي تأثرت به كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي.

وألقت نائبة وزير الحكم المحلي كلمة أعربت فيها عن امتنان وشكر بلادها للمساعدات المصرية، مؤكدةً على العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين وأهمية العمل الأفريقي المشترك لمواجهة تلك التحديات.

كما أكد السفير المصري في زيمبابوي - خلال كلمته - على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب زيمبابوي الشقيق، مشيراً إلى الدعم المصري الدائم لزيمبابوي وكافة الأشقاء في أفريقيا.