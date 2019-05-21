البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا بالبحر المتوسط

القاهرة- أ ش أ:

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF) لقناة السويس، وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية.

يأتى ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، حيث تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.

وتضمن التدريب تنفيذ تمرين صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري، بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية.

ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية، ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحري في البحر المتوسط.​