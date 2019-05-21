صلوات في ذكرى مرور شهر على تفجيرات سريلانكا الانتحارية

كولمبو - (أ ف ب):

تجمع مئات الكاثوليك أمام كنيسة القديس انطونيوس في كولومبو الثلاثاء للصلاة في ذكرى مرور شهر على الهجمات الانتحارية التي أودت بحياة 258 شخصا في سريلانكا يوم أحد الفصح.

وأضاءت الجموع شموعا ورفعت الصلوات أمام الكنيسة التي يعود بناؤها لعام 1740 وتخضع لأعمال ترميم في أعقاب التفجير المدمر في 21 أبريل الماضي.

وتعرضت كنيستان أخريان خارج العاصمة وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو لهجمات منسقة نسبتها السلطات لجهاديين محليين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.

ولا تزال قوات الجيش والشرطة تفرض إجراءات أمنية مشددة في أنحاء البلاد في الذكرى التي تتزامن أيضا مع إعادة فتح مدارس كاثوليكية جزئيا بعد عطلة مطولة في عيد الفصح.

وفي كلية سانت جوزف في كولومبو، شوهد طلاب المرحلة العليا يعودون إلى صفوفهم.

وكانت المدارس العامة أعادت فتح أبوابها في وقت سابق هذا الشهر. وفتحت المدارس الكاثوليكية مجددا بعد أن أعلن قائد الجيش ماهيش سينانياكي إن قوات الأمن ستضمن عدم تعرض الطلاب للاستهداف من جانب المتطرفين الإسلاميين الذين يقفون وراء تفجيرات عيد الفصح.

وقال متحدث باسم المدارس الكاثوليكية في كولومبو إن الصفوف الابتدائية ستستأنف الاسبوع المقبل.

وتعهد الرئيس مايثريبالا سيريسينا القضاء على المسؤولين عن التفجيرات التي أدت أيضا إلى جرح 500 شخص.

ويمثل المسيحيون ما نسبته 7,6 بالمئة من السكان، والمسلمون 10 بالمئة من سكان في الدولة التي تدين بالبوذية في غالبيتها وتطبق فيها حال الطوارئ منذ الهجمات.