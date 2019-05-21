وزيرة العدل الألمانية ترحب بمبادرة حظر التجنيس لمتعددي الزيجات

برلين - (د ب أ):

رحبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي بمبادرة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم لتطبيق حظر سريع للتجنيس بالنسبة لمتعددي الزيجات.

وقالت بارلي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها ترى أن عزم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمية إليه تسليم البرلمان الألماني مشروع قانون حول هذا الشأن "هو الطريق السليم".

يشار إلى أنه كان قد تم استبعاد مقترح بهذا الشأن مقدم من وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من إصلاح لقانون التجنيس تم البت فيه في مجلس الوزراء الألماني مطلع شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب حاجته إلى مراجعات ضرورية من منظور وزارة العدل.

وذكرت وزارة العدل في ذلك الحين أن الاستبعاد ليس اعتراضا على المقترح بوجه عام، موضحة أن زيهوفر وبارلي اتفقا على إعطاء الأولوية لوضع قواعد بشأن سحب الجنسية من مقاتلي داعش أصحاب الجنسية المزدوجة، وإرجاء أي مقترحات أخرى بحاجة إلى مراجعات حاليا.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الألماني يعاقب على تعدد الزيجات.

وقالت بارلي لـ(د.ب.أ):"حظر التجنيس في تعدد الزيجات يعتبر لذلك مجرد عاقبة".

وكان مجلس الولايات (بوندسرات) أقر موقفا مماثلا الأسبوع الماضي.

وحتى الآن لا يوجد سوى حالات قليلة التي يعتبر التجنيس فيها محل خلاف بسبب تعدد الزيجات. وفي المستقبل قد تزيد هذه الحالات، حيث يُسمح في بعض الدول التي يفد منها لاجئون مثل سورية والعراق وأفغانستان بتعدد الزيجات.