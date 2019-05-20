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    سفارة واشنطن في الرياض تدين الأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السعودية

    09:48 م الإثنين 20 مايو 2019
    سفارة واشنطن في الرياض تدين الأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السعودية

    ارشيفية- السفارة الأمريكية

    الرياض (أ ش أ)

    استقبل الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وفداً من السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية.

    وذكر بيان صادر عن العويشق ، أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، والاجتماعات المزمع عقدها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

    وعبر الجانب الأمريكي عن إدانة الولايات المتحدة للأعمال الإرهابية التي وقعت الأسبوع الماضي ضد المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في سواحل الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعزيز دور مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار والرخاء ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

    وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا في وقت سابق إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفط في المملكة ـ فضلا عن هجمات على أربع ناقلات بينها ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل دولة الإمارات.

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