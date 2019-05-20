العراق يدين استهداف حافلة سياحية بمصر

بغداد (د ب أ)

أدان العراق الأحد، حادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح بمصر، داعيا إلى أهمّية مُواجَهة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "العراق يعرب عن إدانته لحادث الانفجار الذي استهدف حافلة لنقل السياح قرب الأهرام في مصر، والذي أسفر عن إصابة العديد من السياح".

ودعا إلى "أهمّية مُواجَهة الإرهاب، والقصاص لكلِّ من تُسوِّل له نفسه تهديد أمن الشُعُوب، وزعزعة استقرارهم، وتعريض أرواح الآمنين، ومُمتلكاتهم للخطر".

كان خمسة سائحين من جنوب أفريقيا قد اصيبوا الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الجيزة غرب القاهرة ، حسبما قال مصدر أمني.