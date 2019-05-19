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    السودان.. استئناف الحوار اليوم ومطالبات بحكومة كفاءات

    01:49 م الأحد 19 مايو 2019
    السودان.. استئناف الحوار اليوم ومطالبات بحكومة كفاءات

    رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

    وطالب نائب رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بأن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات وليست حزبية.

    وانتهت المهلة التي أعلنها رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، فجر الخميس، والتي تقضي بتعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، عند العاشرة من مساء السبت.

    وقال البرهان، الخميس، إن المجلس توصل مع "الحرية والتغيير" لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع هذه القوى، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني.

    وأضاف: "شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري".

    وردت قوى الحرية والتغيير، في وقت لاحق الخميس، على قرار المجلس العسكري، واصفة تعليق التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية بـ"المؤسف".

    كما تعهدت بمواصلة الاعتصام "بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وكافة ميادين الاعتصام في البلاد"، والحفاظ على سلميته.

    المجلس العسكري الانتقالي السودان الخرطوم محمد حمدان دقلو حميدتي

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