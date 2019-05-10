إصابة مشرع ومقتل مستشاره في هجوم مسلح بالقرب من مبنى كونجرس الأرجنتين

بوينس آيرس - (د ب أ):

أصيب مشرع أرجنتينى بجروح خطيرة، ولقى مستشاره حتفه، عندما أطلق مجهولون النار عليهما الخميس ، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت محطة تليفزيون"تى إن" إن هيكتور أوليفاريس ينتمي إلى حزب مشارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها الرئيس ماوريشيو ماكري، وتعرض مع مستشاره لإطلاق النار من سيارة متوقفة بالقرب من مبنى الكونجرس".

​ولفظ مستشار أوليفاريس أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض لاحقا على أحد أقارب مالك السيارة المستخدمة في الهجوم ، كما تواصل البحث عن مشتبه بهما آخرين، حسبما أفادت صحيفة "كلارين" اليومية.

وقالت وزيرة الأمن، باتريسيا بولريتش إن المحققين يعتقدون أن القتلة كانوا يستهدفون مستشار أوليفاريس وليس المشرع الأرجنتيني نفسه.

وتعهد ماكري بأن تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لتعقب الجناة.