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    استراليا تستدعي السفير التركي بعد تصريحات أدروغان عن مذبحة نيوزيلندا

    12:19 ص الأربعاء 20 مارس 2019
    استراليا تستدعي السفير التركي بعد تصريحات أدروغان عن مذبحة نيوزيلندا

    الرئيس رجب طيب أردوغان

    القاهرة – مصراوي:

    استدعت السلطات الاسترالية، السفير التركي احتجاجًا على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي راح ضحيته 50 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    يشار إلى أن أردوغان طالب بضرورة أن يدفع الإرهابي منفذ مجزرة نيوزيلندا ثمن جريمته الشنعاء، مؤكدا أن بلاده ستحاسبه بأي شكل من الأشكال إن لم تحاسبه نيوزيلندا على ذلك.

    جاء ذلك في كلمة الثلاثاء أمام تجمع جماهيري في ولاية "زوندجلداق"، قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس الحالي.

    والجمعة الماضية، استهدف إرهابي استرالي، مسجدين بمدينة كريستشيرش النيوزيلندية، ما أدى إلى استشهاد 50 شخصًا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

    السلطات الاسترالية استراليا أدروغان هجوم نيوزيلندا

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