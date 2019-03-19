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العساف يبحث مع مسؤول بالأمن القومي البريطاني المستجدات الإقليمية والدولية

06:48 م الثلاثاء 19 مارس 2019
العساف يبحث مع مسؤول بالأمن القومي البريطاني المستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

الرياض (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء في الرياض، مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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Asha
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الخارجية السعودية الرياض الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز
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