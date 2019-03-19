وزير بريطاني: لا يزال بإمكان ماي إجراء تصويت آخر بشأن اتفاق "بريكست"

لندن (أ ش أ)

أعلن الوزير المعني بشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستيفن باركلي، أنه لا يزال بإمكان رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجراء تصويت آخر على اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح باركلي - في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن التصويت سيكون ممكنا إذا ما وافقت ماي على شروط تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، الأمر الذي رأى باركلي أن من شأنه أن يُلبي متطلبات رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو.

ولم يعلن الوزير البريطاني - الذي سبق أن أدلى بصوته ضد قرار تمديد العمل بالمادة الـ50 من معاهدة لشبونة الأسبوع الماضي - عما إذا كان سوف يقوم الآن بالتصويت لصالح التمديد من عدمه.

يذكر أن ماي سوف ترأس اجتماعا للحكومة اليوم الثلاثاء، بعد أن أُجبرت على سحب أية خطط فورية لإجراء تصويت آخر هادف بشأن اتفاق بريكست، بعد أن قال بيركو إنه ليس بإمكان رئيسة الوزراء طلب النواب تمرير نفس الاتفاق بعد أن رفضوه مرتين بفارق تصويت كبير.

وأشارت الجارديان، إلى أنه من المرجح أن تذهب ماي لحضور لقاء قمة بروكسل بعد غد الخميس، من أجل طلب تمديد طويل للمادة الـ50 من معاهدة لشبونة، الأمر الذي قد يعني أنه على بريطانيا إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه أستيرليني على المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.