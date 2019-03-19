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"داعش" يتوعد بالثأر لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

02:32 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
"داعش" يتوعد بالثأر لهجوم المسجدين في نيوزيلندا

تنظيم داعش

القاهرة - (د ب أ):
توعد تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الاثنين، بالثأر للهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، وأسفر عن استشهاد 50 شخصًا.

وقال المتحدث باسم التنظيم في رسالة مسجلة مدتها 44 دقيقة بثت على منصة "ناشر نيوز" الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي إن مشاهد القتل في مسجدي نيوزيلندا "ستوقظ الجهاديين النائمين وستحفز أنصار الخلافة على الثأر".

كما وصف المتحدث باسم التنظيم، أبو الحسن المهاجر، النصر الذي أعلنته الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا بأنه "زائف ولا أساس له"، متوعدًا بالثأر لأولئك الذين تم حصارهم ثم إجلاؤهم من قرية الباغوز، آخر معقل لتلك الجماعة في شرقي سوريا وقال: "انتظروا بحورًا من الدماء".

وتم دحر تنظيم داعش من جميع الأراضي التي سيطر عليها في سورية والعراق عام 2014.​

تنظيم داعش لإرهاب يوزيلندا جوم نيوزيلندا

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