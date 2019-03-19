أهم التصريحات في 24 ساعة: المعاملة في الريتز كانت 5 نجوم
القاهرة – مصراوي:
قال الأمير السعودي الوليد بن طلال إن المعاملة كانت خمس نجوم خلال احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإعلام الكاذب حاول توجيه اللوم له في هجوم نيوزيلندا، وعلق وزير الدولة السعودي عادل الجبير على هجوم نيوزيلندا قائلًا إن الإرهاب لا دين له.
الأخبار المتعلقة
-
الوليد بن طلال: أسرة خاشقجي راضية عن سير القضية في المحكمة
-
الوليد بن طلال: لو أجريت انتخابات في السعودية لفاز "بن سلمان" بنسبة
-
كيف علق الوليد بن طلال على مقتل خاشقجي واستهداف "بن سلمان"؟
-
الأمير الوليد بن طلال: أدعم النهضة الاقتصادية بالسعودية
-
الوليد بن طلال: أنا مع الانفتاح والسعودية متعطشة للترفيه
-
الوليد بن طلال: المعاملة في "الريتز" كانت 5 نجوم ولم يتعرض أحد للتعذيب
-
135
-
124
-
101
-
77
-
77
-
74
-
66
-
55
-
41
-
40