أهم التصريحات في 24 ساعة: المعاملة في الريتز كانت 5 نجوم

القاهرة – مصراوي:

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال إن المعاملة كانت خمس نجوم خلال احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإعلام الكاذب حاول توجيه اللوم له في هجوم نيوزيلندا، وعلق وزير الدولة السعودي عادل الجبير على هجوم نيوزيلندا قائلًا إن الإرهاب لا دين له.