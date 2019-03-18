حكومة نيوزيلندا تعقد اجتماعا طارئا لبحث تعديل قوانين الأسلحة

ولنجتون (أ ش أ)

عقدت حكومة نيوزيلندا اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن، لبحث إدخال تعديلات على قوانين الأسلحة في البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن رئيسة الوزراء وعدت بطرح هذه التعديلات الجديدة على الرأي العام بحلول الأسبوع المقبل، والتى تأتي في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" يوم الجمعة الماضي، باستخدام أسلحة حصل عليها بشكل قانوني، ما أسفر عن استشهاد 50 شخصًا وجرح 50 آخرين.

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية صرحت في مؤتمر صحفي قبل هذا الاجتماع الطارئ بأن وقت العمل قد حان، وهناك مجموعة من المقترحات التي سوف تطرح للمناقشة خلال الاجتماع، مؤكدة أنها لن تستبق الأحداث أو المناقشات.